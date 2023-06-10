السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هشام آمنة: الاستجابة لشكاوى المواطنين معيار أساسى لتقييم موظفى المحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه يتابع بصورة مستمرة معدل استجابة مبادرة "صوتك مسموع" للشكاوى التي تستقبلها من المواطنين، والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأوصى وزير التنمية المحلية القائمين على مبادرة صوتك مسموع بضرورة مراجعة الشكاوى المُسجلة وتوجيهها لجهات الاختصاص، إذ يقوم فريق عمل متخصص بتحليل الشكاوى وتصنيفها وتوزيعها قطاعيًا وجغرافيًا، حتى يَسهل التعامل معها ومعالجتها، موجهًا بالعمل على زيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها.

وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها تعد معيارًا أساسيًا للتقييم المستمر لأداء العاملين في الإدارة المحلية بكل المحافظات للدفع بالعناصر الجيدة، والتي تتفانى فى العمل وتساعد وتبتكر فى حل الشكاوى وتتفاعل بصورة سريعة مع المواطنين.

وطالب "آمنة" بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل، وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تمت إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين للتيسير عليهم فى وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التى تناسبهم، وعلى رأسها تخصيص رقم "الواتس أب" وهو (01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo )، والخط الساخن (15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني ([email protected] ).

اللواء هشام آمنة صوتك مسموع وزير التنمية المحلية للتقييم المستمر حل الشكاوى لقيادات التنفيذية

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