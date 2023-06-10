السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحفل فى مطار القاهرة.. انطلاق الجسر الجوى لنقل الحجاج اليوم

حجاج
حجاج

يشهد مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، إقامة حفل لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، كذلك البعثة الرسمية للحج والتي تتضمن بعثة وزارات الصحة والتضامن والداخلية، بالإضافة لبعثة الحج السياحي، حيث تقوم البعثة بمتابعة الحجاج في كل من المدينة المنورة ومكة والمشاعر المقدسة خلال أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة.

من المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفي، يحضره كل من الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويحضر الاحتفالية قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني

من جهته، أعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالي:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة على 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

الجسر الجوي الحجاج مطار القاهرة الدولي اول أفواج حجاج مطار القاهرة

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