طارق فهمي لـ "الدستور": ٣٠ يونيو أعادت مصر لنظامها الإقليمي العربي

يحتفل الشعب المصري بمرور 9 سنوات على تولي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حكم البلاد لينقذها من بطش جماعة الإخوان الإرهابية، وحققت مصر إنجازات قوية في علاقاتها الخارجية، ويعد شهر يونيو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للشعب المصري، حيث تم التغلب على جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت البلاد لعام وتسببت في الكثير من الخراب.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هناك إنجازات حقيقة حدثت بالفعل ليس فقط للبنيه الأساسية الداخلية والمشروع الوطني الكبير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في مصر أو خارجها وتقديم مشروعات أخرى مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة لمساندة المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأضاف “فهمي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور”، أن ثورة ٣٠ يونيو عادت مصر لنظامها الإقليمي العربي والإنجازات الحقيقة التي استطاع الرئيس السيسي أن يدشنها وفي هذا الوقت الذي نتحدث فيه يذهب الرئيس السيسي إلى إفريقيا ودول الجوار الإقليمي وتحركات مصيريه مسئوله في الخليج وإعادة بناء الجيش المصري على أسس جديدة وتم تصنيفه رقم 12 على العالم وفقاً لتقرير دوليه.

وتابع “فهمي” أن مصر صفر مشاكل بمعنى لا توجد صعاب للدولة مع نطاقها الإقليمي، حيث حققت ثورة 30 يونيو 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي إنجازات حقيقة لم تقتصر على الداخل في المجال السياسي والخارجي، حتى ان الحوار الوطني الداخلي فكرة جيدة دعى لها الرئيس السيسي لتنشيط وإيقاذ الحياة السياسية في مصر والكرة الأن في ملعب القوى السياسية.