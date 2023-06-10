السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز

حوادث

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية.. اليوم (صور)

أعضاء هيئة قضايا
أعضاء هيئة قضايا الدولة

شهدت وزارة العدل، توافد أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد دفعتيّ 2017، 2018 إلى ديوان عام وزارة العدل لحلف اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وكانت وزارة العدل قد حددت اليوم السبت 10 يونيو 2023 لحلف اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، وذلك أمام المستشار عمر مروان ، وزير العدل والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة وبحضور مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وزارة العدل هيئة قضايا الدولة ا حلف اليمين القانونية

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