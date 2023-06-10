وزير التنمية المحلية: حل 110 ألف شكوى ضمن مبادرة "صوتك مسموع" بنسبة بلغت 97.5%

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو 2023 وأبرز الاستجابات والشكاوى ونسبة الرد عليها .

وأعلن آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها عام 2018 وحتى الآن 651,7 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 112,8 ألف شكوى ، تم حل أكثر من 110 ألف شكوى منها بنسبة 97,5%، وجار حل 2765 شكوى، مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار جهود مبادرة" صوتك مسموع" في التعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر مايو الماضي، حيث تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بإتصالها الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في رصدها ومتابعتها وفحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى، طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم به.

واستعرض اللواء هشام أمنة نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر مايو الماضى، حيث تلقت المبادرة 13,7 ألف رسالة منها 1902 شكوى تم الرد منها على 1546 شكوى منها بنسبة 81.3%، وجار حل 356 شكوى، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو الماضى تنوعت مابين شكاوى الإشغالات والتى بلغ عددها 673 شكوى، والقمامة 584 شكوى، ومخالفات البناء 128 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 56 شكوى، والفساد 11 شكوى ، إضافة الى 458 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة لافتًا الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 10,4 ألف رسالة خلال شهر مايو، تضمنت 1699 شكوى، تم حل 1383 شكوى منها بنسبة 81,4% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 84,2 ألف متابع، وتلقت الصفحة 3266 رسالة من المواطنين، منها 200 شكوى تم حلها بنسبة 83%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 25 رسالة منها 3 شكاوى ، تم حل 2 منها ، وتلقت خدمة الخط الساخن 472 اتصالًا تليفونيًا تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.