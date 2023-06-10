السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. رأي المفتي يحدد مصير المتهمين بقتل شاب اعترض على معاكستهم لخالته

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم،اليوم السبت الحكم على 3 متهمين بتهمة قتل شاب لقيامه بالدفاع عن خالته لقيام أحد المتهمين بمعاكستها فى شبرا الخيمة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٦٥٣٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤١٩٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أنه فى ليلة يوم ٥/ ٧ / ٢٠٢٢، قام كل من: "محمود ع.م" ٢٤ سنة، "محمود م.ع" ١٩ سنة و"عبدالله ع.م" ٢٤ سنة، قتلوا المجنى عليه "عادل خالد عبدالرحمن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وعقد المتهمون العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) موضوع الاتهام الثاني على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفًا تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيارًا ناريًا وجعلوا من ذلك المكان ساحة لإعدامه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتى أيقنوا أنه مفارق للحياة قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طيه بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة المستشار أيمن عفيفي سالم خالته المتهمين

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