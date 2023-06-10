السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": "متحدون ضد التدخين" تصل لـ60 مليون شخص في مصر والأردن والعراق وفلسطين

التدخين
التدخين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح حملة "متحدون ضد التدخين" في الوصول إلى 20.1 مليون مستهدف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 8.5 مليون من خلال التلفزيون والراديو، وذلك في مدة لا تزيد عن 9 أشهر.

ورصدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاعا في أعداد المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن للإقلاع عن التدخين التابع للوزارة خلال فترة الحملة التي انطلقت  26 سبتمبر 2022 في مصر وفلسطين والأردن والعراق، بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، والصحة الدولية للتنمية، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت). 

أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، في بيان، إلى أن الحملة وصلت إلى ما يقدر بنحو 29 مليون شخص في مصر، بينما أفادت تقارير الشركاء وصول الحملة إلى 25 مليون مستهدف في العراق، و3 ملايين في الأردن، وأكثر من 2.5 مليون في فلسطين.

ومن جهته؛ أشار الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إلى أن الحملة ستواصل العمل في محاربة التدخين والتشجيع على الإقلاع عنه وزيادة الوعي بمخاطر التدخين، مضيفًا أن نتائج  الحملة أظهرت زيادة معدلات طلب الدعم للإقلاع عن التدخين، وأنه يمكن الوصول إلى الحملة من خلال الرابط التالي: www.unitedagainsttobacco.org.

ويذكر أنه وفقًا لاستطلاع الرأي حول سياسات منع التدخين المفروضة في المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات الذي أجري في المملكة الأردنية، فإن الحملة حققت نجاحات بارزة، حيث تضاعفت أعداد  الزيارات لعيادات الإقلاع عن التدخين خلال الحملة بواقع 865 زيارة قبل (مارس –  مايو) مقارنة بـ1,392 زيارة طوال مدة الحملة خلال (يوليو – أغسطس).

وتم الوصول من خلال التليفزيون لما يقدر بـ52% من المواطنين في الأردن، بينما وصلت الحملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لـ37% في الأردن، كما تم تغيير الفكر باقتناع باضرار التدخين لـ 72% وأيد أكثر من 90% ممن شملهم الاستطلاع.

التواصل الاجتماعي اقلاع عن التدخين الرعاية العلاجية التليفزيون 26 سبتمبر

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