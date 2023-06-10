السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء" يرصد تغير مستويات الأسعار محليا خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 33.7% لشهر مايو 2023 مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

ورصد جهاز الإحصاء، التغير السنوي لشهر مايو 2023 مقارنة بشهر مايو 2022:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (58.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (87.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (23.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (23.2%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.5%). 

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.8%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (24.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (25.0%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (24.0%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (7.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.3%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.8%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.8%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء معدل التضخم قسم الطعام أسعار

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