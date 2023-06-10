"الإحصاء" يرصد تغير مستويات الأسعار محليا خلال عام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 33.7% لشهر مايو 2023 مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

ورصد جهاز الإحصاء، التغير السنوي لشهر مايو 2023 مقارنة بشهر مايو 2022:



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (58.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (87.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (23.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (23.2%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.5%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.8%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (24.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (25.0%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (24.0%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (7.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.3%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.8%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.8%).