السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تعلن تسليم عددا من قطع الأراضى المميزة والمتوسطة اليوم

تسليم أراضي الإسكان
تسليم أراضي الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا والمتوسط بمدينة في أسيوط الجديدة، وذلك بداية من اليوم حتى يوم 24 من شهر يوليو المقبل.

مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا

- تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزًا بالحي الثاني من 1: 65 يوم السبت 10 يوينو.

- القطع من 66: 131، يوم الأحد 11 يونيو.

- قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1: 40 يوم الإثنين 12 يونيو.

- القطع من 41: 78 يوم الثلاثاء 13 يونيو.

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38: 80 يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو.

- القطع من 81: 119، يوم الخميس 15 يونيو.

- القطع من 120: 160، يوم السبت 17 يونيو.

- القطع من 161: 206، يوم الأحد 18 يونيو.

- القطع من 207: 274، يوم الإثنين 19 يوينو.

- القطع من 275: 565، يوم الثلاثاء 20 يونيو.

- القطع من 566: 684، يوم الأربعاء 21 يونيو.


مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالتوسعات الجنوبية من 1: 50 يوم الخميس 22 يونيو.

- تسليم القطع من 51: 102 يوم السبت 24 يوينو.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتوسط

- تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 1: 479 يوم الأحد 25 يونيو.

- القطع بمنطقة 375 فدانا منطقة 1 من 1: 230، يوم الأحد 2 يوليو.

- القطع من 231: 940، يوم الإثنين 3 يوليو.

- القطع بالمنطقة 375 فدانا منطقة 2 من 298: 621 يوم الثلاثاء 4 يوليو.

- القطع من 626: 887 يوم الأربعاء 5 يوليو.

- القطع من 896: 1139 يوم الخميس 6 يوليو.

- القطع من 1140: 1184، يوم السبت 8 يوليو.

- القطع من 1185: 1230، يوم الأحد 9 يوليو.

- القطع من 1231: 1184، يوم الإثنين 10 يوليو.

- القطع من 1185: 1230، يوم الثلاثاء 11 يوليو.

- بجانب تسليم القطع بمنطقة 375 – منطقة 3، من 6: 559، يوم الثلاثاء 11 يوليو.

- القطع من 560: 630، يوم الأربعاء 12 يوليو.

- القطع من 631: 1400، يوم الخميس 13 يوليو.

وخصص جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أيام لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المذكورة سلفًا، وهي في الأحد 16 يوليو، والإثنين 24 يوليو.

المستندات المطلوبة للتسليم

وحدد جهاز مدينة أسيوط الجديدة، المستندات المطلوب إحضارها عند التسليم، وهي:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- خطاب البنك.

3- إيصال سداد القسط الأول.

4- يصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

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