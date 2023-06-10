مصرع طالب فى حادث مرورى بمركز وادى النطرون بالبحيرة

لقي طالب مصرعه منذ قليل إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع طالب وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طالب يدعى محمد الصافي حجازي، 18 سنة، مقيم قرية ترعة النصر التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.