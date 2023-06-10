السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب فى حادث مرورى بمركز وادى النطرون بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي طالب مصرعه منذ قليل إثر  وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع طالب وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طالب يدعى محمد الصافي حجازي، 18 سنة، مقيم قرية ترعة النصر التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية استخراج تصاريح ادي النطرون أحمد خلف التحقيقات

الأكثر قراءة

إشادة واسعة بحفل ذكرى عبدالحليم على "الحياة": "تكريم حقيقي للكبار.. وشباب الأوبرا متمكن"

ضبط سائقي أجرة عرضا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

استدعاء عبدالقادر و6 لاعبين مواليد 2003 يشاركون في تدريبات منتخب مصر

احتفالية العندليب على "الحياة".. وليد حيدر يغني "لست قلبي"

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان في لحظة أصبحت تعادي الجميع

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": المواطن انخدع في شعارات الإخوان والممارسة أثبتت العكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48