الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مران الأهلي بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم مرانًا قويًّا على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

انطلق المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط أحمال الفريق، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

وأشرف مارسيل كولر، المدير الفني، على مجموعة من الفقرات الفنية والخططية في إطار التحضيرات الفنية للمباراة.

وكان كولر قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل التوجه لخوض مرانه الأول للفريق في المغرب، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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