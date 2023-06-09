المنتخب المصري للإعاقات الذهنية يحقق 25 ميدالية بدورة الألعاب العالمية بفرنسا

يواصل المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية، حصد الميداليات في دورة الألعاب العالمية، المقامة حاليا في فرنسا خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو الجاري .

وتشارك مصر بعثة مكونة من 57 فردا، منها 35 لاعبا ولاعبة في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة وهم “ألعاب القوى، السباحة، تنس الطاولة، الفروسية، والكاراتيه”.

واستطاع اللاعبون حصد 25 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة، بواقع 11 ميداليات ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية.

حيث حقق لاعبو المنتخب المصري 5 ميداليات متنوعة في منافسات ألعاب القوى التي أقيمت اليوم الجمعة، فقد حصل اللاعب علي عبد الله على الميدالية الفضية في سباق 200 متر.

بينما حققت اللاعبة فاطمة الزهراء محمد الميدالية الذهبية في سباق 800 متر، وحصد اللاعب سيف أحمد الميدالية الذهبية في سباق الرمي بالرمح، كما حصلت اللاعبة سامية محمد على الميدالية الذهبية في سباق الرمي بالرمح، وتوجت اللاعبة ريتاج أحمد بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر.

قد حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل تقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات متميزة فيما تبقى لهم من منافسات البطولة.

وأوضحت أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولي واللجنة البارالمبية المصرية أن بعثة منتخب مصر تسعى لحصد المزيد من الميداليات في باقي منافسات البطولة ورفع علم مصر عاليًا، حيث يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.

ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة، بينما تحضر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، و سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.