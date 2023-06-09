الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر إبراهيم: جماهير الوداد لن تؤثر علينا

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر يعرف جيدًا جماهير الوداد قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد في مُركب محمد الخامس يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز ذهابًا بهدفين لهدف في ستاد القاهرة.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات صحفية " تابعنا الوداد جيدًا ونعرف كل شيء عنه، وكنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب".

وأضاف " نستهدف العودة بالتتويج باللقب، ونحن نعرف جيدًا جماهير الوداد والرجاء ولعبنا أمامهم من قبل".

وأتم " الجماهير ستكون متواجدة في المدرجات للاستمتاع بالمباراة ولن يشارك الجمهور من أرض الملعب ونتمنى أن يحالفنا التوفيق حينها ونحقق اللقب".

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابا على الوداد بهدفين لهدف في ستاد القاهرة ويكفي الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب.

ياسر ابراهيم الاهلى الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا

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