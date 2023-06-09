هيثم الحاج: المنتج الثقافي المصري يستطيع تحقيق أرباح ولكن بشروط

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، إن المنتج الثقافي في مصر يستطيع أن يكون منتجا رابحا، ولكن إذا تم التعامل معه بشكل اقتصادي معين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "النهار"، أن وزارة الثقافة ومؤسسات الدولة لا تستهدف الربح من الإنتاج الثقافي، وتستهدف صناعة مشروع ثقافي، ولكنها تستطيع من خلال دعم فكرة النشر والتسويق له بشكل جيد أن تحقق أرباح.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من سوق النشر في مصر هامشي، وغير موجود على سيستم الاقتصاد المصري، وبالتالي لا تستطيع الدولة أن تحقق مكسب من خلاله.

وأكد هيثم الحاج، على ضرورة هيكلة سوق النشر في مصر، ودعم القطاع الخاص الرسمي من أجل تحقيق مكاسب من سوق النشر، وأن يكون الدعم رشيدًا ومشروطًا، بأن تكون صناعة النشر داخل سيستم معينا، وألا يكون هناك سوق مواز لضرب الكتب واستنساخها.

وتابع: "عشان تصدر هويتك للخارج، للأسف إحنا مش متشافين على خريطة الترجمة العالمية بالقدر الذي يعادل قيمتنا، لأن معندناش مشروع لتصدير ثقافتنا للخارج".

وأردف: "نحتاج برنامج منح مش هيكل الدولة أكثر من 100 ألف دولار عشان أروح لناشر أجنبي يترجم الكتاب المصري ويسوقه".