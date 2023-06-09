الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري عزام يوضح تأثير دعاء الرسول على يثرب (فيديو)

الشيخ يسري عزام
الشيخ يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، كان اسمها يثرب ثم تغير بعد دخوله إليها".

وأضاف “عزام”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، إن يثرب مأخوذة من التثريب من التوبيخ والملامة، وكان بها حمى تسمى حمى يثرب، وعندما دخل غلى المدينة مرض سيدنا بلال وابو بكر، فذهبت السيدة عائشة للرسول وقالت له “مرض أبي ومرض بلال ادع الله لهما”، فرفع الرسول يده وقال “اللهم صححها وانقل حُمّاها إلى أرض الجحفة”.

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، حيث قال الرسول  “إن إبراهيم حرّم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها حرام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بممكة من البركة”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة يثرب حمى يثرب دعاء الرسول على يثرب

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