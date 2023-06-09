قناة الناس| يسري عزام يوضح تأثير دعاء الرسول على يثرب (فيديو)

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن المدينة المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، كان اسمها يثرب ثم تغير بعد دخوله إليها".

وأضاف “عزام”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، إن يثرب مأخوذة من التثريب من التوبيخ والملامة، وكان بها حمى تسمى حمى يثرب، وعندما دخل غلى المدينة مرض سيدنا بلال وابو بكر، فذهبت السيدة عائشة للرسول وقالت له “مرض أبي ومرض بلال ادع الله لهما”، فرفع الرسول يده وقال “اللهم صححها وانقل حُمّاها إلى أرض الجحفة”.

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، حيث قال الرسول “إن إبراهيم حرّم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها حرام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بممكة من البركة”.

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