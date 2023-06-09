رئيس مجلس النواب ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة سيادته، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.