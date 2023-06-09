قبل الثانوية العامة.. كيف تتأهل الأسرة والطلاب نفسيًا للامتحانات

الثانوية العامة هي مرحلة مهمة وحاسمة في حياة الطالب، فهي تحدد مستقبله المهني، لكن هذه المرحلة تحمل معها أيضا الكثير من التحديات والضغوطات التي قد تؤثر سلبا على صحة الطالب النفسية.

قدمت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب لنفسي والعلاقات الأسرية، بعض النصائح والإرشادات التي تساعد الطالب على التعامل مع امتحانات الثانوية العامة بشكل إيجابي وصحي.

أكدت "عبد السلام"، أن الصحة النفسية للطالب تلعب دورا كبيرا في تحقيق نتائج جيدة وتجاوز الضغوط والتحديات التي تواجهه في هذه المرحلة، لذلك يجب على الأسرة أن تدعم الطالب نفسيا وتوفر له بيئة مناسبة للمذاكرة والاستعداد للامتحانات.

نصائح تساعد في تأهيل الأسرة والطلاب نفسيا للامتحانات:

الابتعاد عن تضخيم وتهويل الثانوية العامة حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على الطالب بل يجب إحساسه أنها سنة عادية كأي مرحلة فهي ليست النهاية بل هي البداية لمرحلة قادمة.

ضرورة دعم الطالب وتشجيعه على المذاكرة وتجنب التوبيخ على ما فات من إهدار للوقت، كما يجب على الأسرة عدم الضغط على الطالب بمطالبته بتحصيل أعلى الدرجات للالتحاق بإحدى كليات القمة، أثناء فترة الامتحانات ولكن عليهم دعمه وتوفير الأجواء الملائمة وتوفير ما يلزم من مراجعات.

الابتعاد عن مقارنات بين الطالب وأقرانه أو زملائه وأقاربه لأن هذا يشكل ضغطًا عصبيًا شديدا فلكل شخص قدرات مختلفة عن الآخر.

الاهتمام بتوفير التغذية الصحية السليمة الغنية بالأطعمة التي تنشط الذاكرة مثل الأسماك والعسل والفواكه والخضروات والمكسرات، والبعد عن الأكلات الدسمة والوجبات السريعة والسكر المكرر، كما يفضل تقنين شرب المنبهات من الشاي والقهوة.

ضرورة توفير جو هادئ للطالب للمذاكرة بعيدًا عن الخلافات الأسرية والمشاحنات، حتى يتوفر له جو نفسي متزن يساعده على التركيز، كما يجب توفير مكان مناسب للمذاكرة بعيدا عن المشتتات وجيد التهوية والإضاءة.

الاستمتاع بالنوم الصحي فقد يؤثر النوم بالقدرة على النجاح والتفوق خلال الامتحانات المدرسيّة، لهذا فإن السهر وقلة النوم يترك عواقب سلبية على نفسية الطالب وقدرته على الصمود خلال هذهِ المرحلة لهذا يجب أن يحصل الطالب على ساعات كافية من النوم خلال الليل.