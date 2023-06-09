جولة في "معرض المصرية".. مايا مرسي: "فرصة لتسويق منتجاتنا التراثية"

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، "معرض المصرية" والمقام على هامش فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، والتى عقدت على مدار يومي 7و8 يونيو.

وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة، بمنتجات السيدات وجودتها وتميزها وتنوعها، مؤكدة أن المعرض يعد وسيلة لتعريف ضيوف مصر من الدول الاسلامية المشاركة بالمؤتمر، بمدى ثراء الثقافة والتراث المصرى، علاوة على كونه وسيلة لتسويق منتجات السيدات اللاتى يتدربن ضمن برامج ومشروعات المجلس.

وضم معرض "المصرية" منتجات مصنوعة بأيدي سيدات من محافظات مصر المختلفة، وقد تنوعت ما بين منتجات جلدية ومن الخوص، وحقائب مطرزة ومطبوعة ، وكوسترات وأطباق أسوانى من الخوص، وعرائس إميجرومى، وأطباق ديكوباج.



كما تضمن المعرض منتجات سيناوية مطرزة مصنوعة بايدى سيدات دربهن المجلس فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتعزيز قدراتهن حتى يستطعن الإرتقاء بالمستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

علاوة على منتجات سيدات تم تدريبهن ضمن مشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" ،الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت منتجات مكرمية ، وطباعة وتطريز على المنسوجات، واكسسوارات نحاسية بالأحجار الكريمة، واكسسوارات منزلية صنعتها سيدات محافظات الأقصر والغربية والبحيرة والمنيا.