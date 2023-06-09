الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جولة في "معرض المصرية".. مايا مرسي: "فرصة لتسويق منتجاتنا التراثية"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، "معرض المصرية" والمقام على هامش فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، والتى عقدت على مدار يومي 7و8 يونيو.

14

وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة، بمنتجات السيدات وجودتها وتميزها وتنوعها، مؤكدة أن المعرض يعد وسيلة لتعريف ضيوف مصر من الدول الاسلامية المشاركة بالمؤتمر، بمدى ثراء الثقافة والتراث المصرى، علاوة على كونه وسيلة لتسويق منتجات السيدات اللاتى يتدربن ضمن برامج ومشروعات المجلس.

13

وضم معرض "المصرية" منتجات مصنوعة بأيدي سيدات من محافظات مصر المختلفة، وقد تنوعت ما بين منتجات جلدية ومن الخوص، وحقائب مطرزة ومطبوعة ، وكوسترات وأطباق أسوانى من الخوص، وعرائس إميجرومى، وأطباق ديكوباج.

كما تضمن المعرض منتجات سيناوية مطرزة مصنوعة بايدى سيدات دربهن المجلس فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتعزيز قدراتهن حتى يستطعن الإرتقاء بالمستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

123

علاوة على منتجات سيدات تم تدريبهن ضمن مشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" ،الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي،  تضمنت منتجات مكرمية ، وطباعة وتطريز على المنسوجات، واكسسوارات نحاسية بالأحجار الكريمة، واكسسوارات منزلية صنعتها سيدات محافظات الأقصر والغربية والبحيرة والمنيا.

الدكتورة مايا مرسي جمهورية مصر العربية المجلس الوزاري منظمة تنمية المرأة معرض المصرية مشروعات المجلس المجلس القومي للمرأة الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. والعزاء الأحد

بـ10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

ثانوية عامة.. توزيع درجات الثانوية العامة 2023

متابعات ميدانية لسوق السيارات الجديد بشبين الكوم فى المنوفية

"الممرات اللوجستية".. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع

إنجازات 30 يونيو.. تطوير "محطة مصر" بالإسكندرية يُعيد الحياة للميدان التاريخي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48