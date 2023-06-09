الحلم الخفي في العرض المسرحي "وصايا الدم" لقومية قنا

قدم فرع ثقافة قنا، العرض المسرحي "وصايا الدم" للفرقة القومية لقصر ثقافة قنا، وذلك استمرارًا لعروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث المسرحية حول الحلم الخفي الذي يتعاقب على الشخصيات ليؤسس لدراما الواقع المرير بين اتخاذ الطمع في حقوق الغير كشيطان يحصد الأرواح من ناحية، والسعي المطلق وراء الانتقام من ناحية أخرى لينتهي بهم المطاف أن الجميع أموات في دائرة الفعل الميت.

العرض تأليف طه الأسواني، إخراج محمد موسى، أشعار محمد عبد الرحيم، موسيقى وألحان طه الضوي، سينوغرافيا طه الضوي، مخرج منفذ أحمد المرتضى، بطوله أسامة فؤاد، أدهم جابر، علا شورة، أحمد بدوي، حسين خالد، مازن محمد، فاطمة حسن، سيد عبد العاطي، آية عبد الرحيم، شريف عبد العظيم، إسلام نصر، أحمد عبد الهادي.

حضر العرض اللجنة المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبوالعلا، مهندس الديكور محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي، وليد فتحي مقرر اللجنة.

"وصايا الدم" قدم بإشراف فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.