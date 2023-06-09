الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مُشيدًا بزيارته لصربيا.. مفتى الجمهورية: "فرصة لتعميق التعاون بين البلدين"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر والتقدير للسفير باسل صلاح، سفير مصر في بلجراد، وأعضاء السفارة المصرية على حسن التنظيم لزيارته الرسمية إلى صربيا والتي استمرت لـ4 أيام.

وعبَّر المفتي في تصريحات له، عن شكره وامتنانه العميق لرئيس دولة صربيا ووزير خارجيتها، وللقيادات السياسية والتنفيذية في صربيا، على حسن الاستقبال والتعاون الذي تلقاه منهم خلال زيارته، مؤكدًا أن هذا الاستقبال الحار والمميز يعكس قوة العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، ويعزز التواصل والتفاهم بين شعبَي البلدين.

فيما توجَّه مفتي الجمهورية بالشكر والتقدير إلى سماحة الشيخ مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لصربيا، والشيخ مصطفى سباهيتش-مفتي بلجراد- على الترحيب والتعاون الكبيرين اللذين أبدوهما خلال زيارته.

وأكد المفتي أن هذا التعاون المشترك والتواصل البنَّاء يسهم في تعزيز الفهم المتبادل وتعميق الروابط الدينية والثقافية بين القيادات والمؤسسات الدينية بين البلدين.

وأضاف: "زيارتي لصربيا كانت فرصة مميزة لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال الديني والإفتائي والثقافي، وتعميق التعاون المشترك من أجل بناء عالم أكثر سلامًا ووئامًا".

الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في العالم الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في العالم- الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية السفير باسل صلاح

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