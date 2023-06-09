الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى صبرى ينضم لترندات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية "فاكر نفسك"

رامي صبري
رامي صبري

استطاع المطرب رامي صبري أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الغنائية "فاكر نفسك"، لينضم لقائمة الأكثر مشاهدة منذ 5 أيام من طرحها على يوتيوب، حاصدًا ما يقرب من ربع مليون مشاهدة.

وتعد أغنية "فاكر نفسك" ثامن أغنيات ألبوم "معايا هتبدع" وهي الأخيرة في الألبوم، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين.

 

جدير بالذكر أن رامي صبري طرح على مدى الفترة الماضية 7 أغنيات من الألبوم هي: "معايا هتبدع"، "يمكن خير"، "لما بيوحشني"، "إحنا في حتة تانية"، "إنت الأصل"، و"بتفتكرني ساعات"، و"حبينا".

وطرح النجم رامي صبري  أيضًا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحها رامي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تم عرضها في تايم سكوير الأسبوع الماضي.

أحدث أعماله الغنائية الغنائي الغناء رامى صبرى تريندات غناء يوتيوب

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