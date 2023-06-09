الطريق إلى إيلات وشمس الزناتى.. أبرز أعمال عبدالله محمود فى ذكرى وفاته

بعد صراع مع مرض السرطان، وتحديدًا في عام 2005، توفى الفنان الكبير عبد الله محمود، في مستشفى معهد ناصر، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها شمس الزناتي، وحنفي الأبهة، الطوق والأسورة، الاحتياط واجب، الإمبراطور، وكانت بدايته الحقيقة في مسلسل البوسطجي، عام 1974.

حياة عبدالله محمود الفنية

في عام 1974، بدأ عبد الله محمود مشواره الفني، في مسلسل البوسطجي، ولكن تعتبر بدايته الحقيقية، في فيلم إسكندرية.. ليه؟ مع المخرج الكبير يوسف شاهين، ثم قدم فيلم شمس الزناتي، وحنفي الأبهة بجانب النجم الكبير عادل إمام، وأيضًا شارك في بطولة الاحتياط واجب، والإمبراطور أمام النجم الراحل أحمد زكي، وفي الطريق إلى إيلات وقف أمام الراحل صلاح ذو الفقار في آخر أفلامه، وكان قد أدى شخصية أحد الأبطال الذين يفجرون إحدى المدمرات في ميناء إيلات ويستشهد فيها، وكان آخر عمل فني له واحد كابتشينو الذي أنتجه وقام ببطولته.

حياته الشخصية

ولد عبدالله محمود، في 6 ديسمبر عام 1964، بمحافظة القاهرة، وتزوج وأنجب ابنا واحدا وهو الفنان أحمد عبدالله محمود، وهو يعد أحد أبرز النجوم الشباب في الثمانينيات.

أعمال عبدالله محمود الفنية

الأفلام

- إسكندرية.. ليه؟.

- حدوتة مصرية.

- الإمبراطور.

- سواق الأتوبيس .

- عفاريت الأسفلت.

- اللعب مع الشياطين.

- عرق البلح - ضيف شرف.

- الاحتياط واجب.

- شباب على كف عفريت.

- طالع النخل .

- اشتباه.

- المواجهة.

الأوغاد.

- الطريق إلى إيلات.

- شمس الزناتي.

- ديسكو ديسكو.

- الطوق والأسورة.

- حنفي الأبهة.

- الحريف.

- المولد.

- المواطن مصري.

- المصير.

- العاصفة .

- واحد كابوتشينو.

المسلسلات

- وجع البعاد.

- البوسطجي.

- عصفور النار.

- الوتد.

- مكان على الأرض.

- الطاحونة.

- نبع الحب.

- ذئاب الجبل.

- الفرسان.

- وادي فيران.

- أبواب المدينة.

المسرحيات

- حضرات السادة العيال .

- عش العميان.

- قطب الرجال.

- باب التوفيق.

- دليلة وشربات.

- قصة الحي الغربي.

الفوازير

- المناسبات.