الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بإستاد القاهرة الدولي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، والمقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري.

وشهد حفل الافتتاح حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

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ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للاتحاد المصري للجمباز، وللاتحاد الدولي والعربي، كما رحب بحضور 28 دولة على أرض مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القطاع المصري يسير على المستوى الدولي، ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير المقام على أرض مصر، خاصة هيئة استاد القاهرة الدولي ووزارة الشباب والرياضة.

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وأضاف الياباني موري واتانابي في كلمته خلال حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز باستاد القاهرة، أنه يكن لمصر معزة خاصة على المستوي الشخصي والإنساني، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بوجوده في أرض الفراعنة.

وقدم رئيس الاتحاد الدولى للجمباز الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير لرياضة الجمباز، مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية.

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وتضم قائمة الدول المشاركة 28 دولة وهم: “أنجولا – النمسا – أذربيجان – قبرص – التشيك – جورجيا – ألمانيا – اليونان – المجر – إيطاليا – الكويت – قيرغيزستان – لاتفيا – لبنان – الإمارات – مولدوفا – بولندا – البرتغال – رومانيا – جنوب إفريقيا – إسبانيا – سوريا – تركيا – أمريكا – فيتنام – سلوفاكيا- اليمن – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف”.

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أرض الفراعنة استاد القاهر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولى الإتحادين الافريقي للجمباز

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