الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يُتابع معدلات تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع تغطية ترعه المنصورية وذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدود الترعة بنطاق حي الهرم وتقاطعها مع الطريق الدائري وحتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بقرية شبرامنت بطول 1.5 كم بمركز ومدينة أبو النمرس. 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية الي المناطق الأثرية.

وكلف “راشد” الشركة المنفذة للأعمال برفع كافة المخلفات الخاصة بنواتج أعمال التغطية قبل الاستلام المبدئي للمشروع بالقطاعات التي تم الإنتهاء منها وذلك لتسهيل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسطح الطريق وللحفاظ علي الشكل الحضاري . 
شملت جوله المحافظ متابعه أعمال وضع بلاطات التغطية الخرسانية وذلك بمسار الترعه بجوار مسجد الصحابه وقرية شبرامنت. 

وشدد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بسرعه انجاز المشروع بقطاعات مركز ومدينة أبو النمرس والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها موجها رئيس مركز أبو النمرس بالمتابعة الميدانية والدورية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه انتظام جدول التنفيذ.

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بنطاق مركز أبو النمرس.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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ترعة المنصورية تغطية ترعة المنصورية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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