إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48

عم الإضراب العام والشامل، اليوم الجمعة، المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، احتجاجا على جرائم القتل المستشرية، والتي بلغت حصيلة ضحاياها منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 92 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان.

يأتي الإضراب تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية داخل أراضي الـ48، والتي دعت أيضا إلى الخروج في تظاهرات اليوم الجمعة وغدا السبت، في أعقاب الجريمة التي ارتكبت أمس الخميس في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 4 شبان وطفل يبلغ من العمر 15 عاما، إضافة إلى مقتل شاب في كفر قاسم.

وحذّرت لجنة المتابعة من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال جهاز (الشاباك) الإسرائيلي في شئون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".

وأعلنت اللجان الشعبية في اللد والناصرة وطمرة وشفاعمرو وكابول ونحف عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، كما ستنظم تظاهرات ووقفات إضافية في بلدات أخرى، غدا السبت.

ففي يافة الناصرة، خرجت تظاهرة حاشدة احتجاجا على انتشار الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن محاربتها، وذلك في أعقاب جريمة القتل الجماعي التي شهدتها البلدة.

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام السوداء وصور ضحايا جرائم القتل، ولافتات منددة بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة وتواطؤها مع منظمات الإجرام.

وأغلق المشاركون الشارع الرئيسي في يافة الناصرة، فيما تشهد البلدة إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح الضحايا.

وفي طمرة، شارك العشرات في تظاهرة على مفترق المدينة، احتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة العنف والجريمة.

وكانت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة بالتعاون مع البلدية قد دعت للاستجابة إلى دعوات لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، بالمشاركة في وقفات احتجاجبة على مفترقات المدن والبلدات.

وأغلق المتظاهرون شارع 70 لمدة دقيقة، مرددين هتافات ضد الشرطة وما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، وحملوهم المسئولية الكاملة عن تصاعد الجريمة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات المنددة بإهمال الشرطة والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مكافحة الجريمة المنظمة، من بينها: "الدم العربي مش رخيص"، "يكفي سفك دماء"، "نحمل الحكومة وكل أذرعها المسئولية.

كما تظاهر العشرات ضد العنف والجريمة على مفترق نحف في منطقة الشاغور، ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: "الأيام دول"، و"كل محاولاتكم لشيطنتنا ستبوء بالفشل"، و"الدم العربي مش رخيص"، و"شعبنا يطالب بحماية دولية في ظل الإرهاب".