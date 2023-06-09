ختام العرض المسرحى "الكلمة الثالثة" بقصر ثقافة دمياط الجديدة

شهد مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة العرض المسرحي "الكلمة الثالثة"، شريحة مسرح القصر، على مدار سبع ليال متتالية، ضمن العروض المسرحية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يحكي العرض عن بابلو البطل، الذي نشأ وتربى وحيدًا في الغابات، لتتوالى الأحداث حتى يجد طريقه للعودة لمن يشبهه من البشر، لكن دون أي معرفة بالتواصل البشري فلا يستطيع التعامل، لكنه يرفض التعليم بالبداية، حتى تظهر البطلة مارغا ذات الإقناع والسيطرة على تغيير رأيه نحو التعليم والتجربة لمرة أخرى.

العرض من تأليف أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وإخراج زكي ثروت، مخرج مساعد إبراهيم حسن، مخرج منفذ أحمد ضيف، ترجمة على أشقر، ديكور مروان السيد، أزياء محمد سعد، أشعار عبدالله المداح، تأليف موسيقى محمد نشأت، إضاءة إسلام أبوعرب، مكياج جوزيف وهيب، استعراضات محمد السيسي، تنفيذ موسيقى معتصم هاني، وبطولة كل من يوسف صدقة وشهد محمد وعمر سليم وشيرين رخا وأحمد الخطيب وجهاد رشوان وأمل موسى وخالد جودة وبسملة خليفة ومحمد زقزوق وأحمد ضيف وعتيد علاء الدين وعدنان علاء الدين وكمال حسين وعبدالعليم.

شهد العرض الختامي لجنة التحكيم المكونة من المخرج يس الضوي، الناقدة ضحى الورداني، م. مروة ماهر، مقرر اللجنة أميرة والي، جيهان عبدالسميع مدير قصر ثقافة دمياط الجديدة.

"الكلمة الثالثة" قدم بإشراف فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في كل الفروع التابعة لها بمحافظات الجمهورية، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.