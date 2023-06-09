الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد: افتتاح مجمع المصالح الحكومية المميكن فى 30 يونيو

صورة من مجمع المصالح
صورة من مجمع المصالح المميكن

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، افتتاح مجمع المصالح الحكومي المميكن الذي يحاكي العاصمة الإدارية في ذكرى 30 يونيو 2023، وهو أول مجمع مميكن على مستوى الجمهورية يعمل بتقنية عالية وأجهزة حديثة ومتطورة في مجال التحول الرقمي والبرمجيات.

وقال الزملوط إن مجمع المصالح الحكومية المميكن طفرة كبيرة للمحافظة ومن أهم المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، حيث سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حاليًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلن الزملوط عن تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 98%، بالقرب من مطار مدينة الخارجة الجوي، والمقام على مساحة تصل إلى 101 فدان بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، الذي تم وضع مدى زمني له 3 سنوات.

وجرى انطلاق العمل بمشروع إنشاء مجمع حكومي مميكن يحاكي العاصمة الإدارية المصغرة في يونيو عام 2020، وتم اختيار الموقع شمال مدينة الخارجة في الوادى الجديد على مساحة ١٠١ فدان، منها ٣٨ فدانا للمرحلة الأولى، وبتكلفة تبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى مبانى للجهات الحكومية ومبانى للأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق، واستغلال المنطقة جنوب شرق مسجد الرحمن الرحيم على أول الطريق الدائرى، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافيتريا، بالإضافة إلى زراعة ١٦٠٠ شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالى، وزراعة سور شجرى من أشجار الماهوجنى يحيط بحديقة ٣٠ يونيو ومجمع المصالح الحكومية المميكن، والانتهاء من إنشاء الطريق بطول ١٥٠٠ متر لربط المجمع بوسط المدينة وفتح آفاق تنموية جديدة بالمنطقة.

ويتضمن مبنى المجمع الحكومي المميكن وحدة «التعامل مع الجمهور» بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى «المول التجاري» بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي، ويتضمن محطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وتحظى محافظة الوادي الجديد بالكثير من المشروعات القومية الكبري التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أبرزها مجمع المصالح الحكومي المميكن، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية والخاصة والتوسع الزراعي في المشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات الكبري التي تمت على أرض المحافظة. 

محافظ الوادي الجديد مجمع المصالح الحكومي يحاكي العاصمة الإدارية ذكري 30 يونيو 2023 أجهزة حديثة ومتطورة تحسين جودة الخدمات المقدمة

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