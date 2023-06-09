الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ315 مواطنًا خلال قافلة سكانية بالبحيرة

القافلة
القافلة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، قافلة سكانية شاملة بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 280 حالة ما بين باطنة وأطفال وجلدية، وتم صرف العلاج المجاني لجميع الحالات، بالإضافة إلى مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة وتقديم الخدمة الطبية لـ35 حالة ما بين كشف ومشورة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش 1000 رأس ماشية والكشف والتشخيص لعدد 20 حالة باطنة وتقديم العلاج اللازم.

وخلال القافلة، تم إلقاء محاضرة حول خطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع واستكتاب 9 مواطنين من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، كما تم توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

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