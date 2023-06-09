محافظ المنيا: حل مشكلة انسداد بغرفة الصرف الصحى فى شارع ببنى مزار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن حل مشكلة انسداد بغرفة الصرف الصحي، بشارع عمر بن الخطاب بحي شرق مدينة بنى مزار، في استجابة سريعة لشكاوى عدد من المواطنين من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة، وتمت إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الغرفة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا أن قسم الإنارة بالوحدة، قام بتركيب كشافات الإنارة بشارع ترعة أبوحسيبة بحي شرق والذي يتم رصفه حاليًا، والمدرج ضمن خطة التطوير للعام الحالي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لا تألو جهدًا في حل جميع مشاكل المواطنين والاستماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها على الفور.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة لمحلية لمركز ومدينة بني مزار بذلت جهودًا كبيرة في أعمال النظافة ورفع المخلفات حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة وتابعت إدارة المخلفات الصلبة أعمال رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومى، وتم رفع ١٦٠ طنًا، كما استمرت أعمال النظافة بقرى الوحدة المحلية بصندفا والوحدة المحلية بالقيس وحى شرق مع رفع المخلفات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وبعد إعلان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار عن حالة الطوارئ بالتنسيق مع كافة الإدارات الخدمية، واصلت الوحدة المحلية الدفع بسيارات الكسح الخاصة بشركة المياه والصرف الصحى ومجلس المدينة للشوارع الرئيسية والفرعية لشفط مياه الأمطار، وكذلك اللوادر لرفع أعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت إثر العاصفة وجارٍ إصلاح بعض أعطال الكهرباء بالوحدات القروية.

WhatsApp Image 2023-06-09 at 2.34.07 PM (1)