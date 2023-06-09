الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: حل مشكلة انسداد بغرفة الصرف الصحى فى شارع ببنى مزار

الصرف الصحي بحي شرق
الصرف الصحي بحي شرق بني مزار بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن حل مشكلة انسداد بغرفة الصرف الصحي، بشارع عمر بن الخطاب بحي شرق مدينة بنى مزار، في استجابة سريعة لشكاوى عدد من المواطنين من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
من جانبه، أوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة، وتمت إزالة أسباب الشكوى وإصلاح الغرفة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا أن قسم الإنارة بالوحدة، قام بتركيب كشافات الإنارة بشارع ترعة أبوحسيبة بحي شرق والذي يتم رصفه حاليًا، والمدرج ضمن خطة التطوير للعام الحالي، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لا تألو جهدًا في حل جميع مشاكل المواطنين والاستماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها على الفور.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة لمحلية لمركز ومدينة بني مزار بذلت جهودًا كبيرة في أعمال النظافة ورفع المخلفات حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة وتابعت إدارة المخلفات الصلبة أعمال رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومى، وتم رفع ١٦٠ طنًا، كما استمرت أعمال النظافة بقرى الوحدة المحلية بصندفا والوحدة المحلية بالقيس وحى شرق مع رفع المخلفات.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وبعد إعلان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار عن حالة الطوارئ بالتنسيق مع كافة الإدارات الخدمية، واصلت الوحدة المحلية الدفع بسيارات الكسح الخاصة بشركة المياه والصرف الصحى ومجلس المدينة للشوارع الرئيسية والفرعية لشفط مياه الأمطار، وكذلك اللوادر لرفع أعمدة الإنارة والأشجار التي سقطت إثر العاصفة وجارٍ إصلاح بعض أعطال الكهرباء بالوحدات القروية.

WhatsApp Image 2023-06-09 at 2.34.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-09 at 2.34.07 PM (1)
346998173_281348887703512_1161477599700100299_n
346998173_281348887703512_1161477599700100299_n
المنيا حل مشاكل الصرف الصحي حي شرق مدينة بني مزار إنارة الطرق عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

قبل العيد.. تعرف على أسعار الأضاحى 2023 وأماكن بيعها

الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات تشيد بمبادرة حياة كريمة

محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس (صور)

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور حفل تخرج مدارس النيل المصرية الدولية

مراكز المنيا تواصل كسح مياه الأمطار ورفع الأشجار المحطمة إثر الطقس السيئ

القبض على "إمبراطور الحشيش" فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48

إصابتان بالرصاص المعدنى والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام