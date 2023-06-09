أبرزهم إليسا وراغب.. حفلات النجوم فى يونيو

ينتظر عدد كبير من نجوم الغناء إحياء عدة حفلات جماهيرية خلال الفترة القليلة المقبلة، سواء داخل أو خارج مصر.

تلتقي الفنانة اللبنانية هبة طوجي جمهورها المصري، بعد غياب، عبر حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 يونيو الجاري.

ويحيي الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلًا موسيقيًا يوم 16 يونيو الجاري على أحد مسارح التجمع الخامس، وبمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية المصرية، على رأسهم الفنانة سيمون، والمطربة دينا الوديدي، والمطربة الشابة نوران أبوطالب، حيث يقدم شنودة خلاله مجموعة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية.

كما تحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في محافظة الإسكندرية؛ وذلك يوم 16 يونيو، داخل أحد الأماكن الشهيرة هناك، ومن المقرر أن تقدم إليسا الحفل ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها خلال هذا الصيف.

وتستعد السوبرانو العالمية أميرة سليم لإحياء حفل ضخم في "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط، وذلك يوم 21 يونيو.

ومن المقرر أن تقدم أميرة خلال الحفل برنامجا غنائيا متنوعا يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها، وأخرى تم تحضيرها للحفل خصيصًا لترضى جميع أذواق الجمهور العاشق لهذا الفن.. فيما تُطرح تذاكر الحفل من يوم 1 يونيو عبر موقع الشركة المنظمة للحفل.

ويحيى النجم راغب علامة والنجمة إليسا حفلًا غنائيًا فى لبنان يوم الجمعة 30 يونيو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.