محافظ أسيوط يجري جولة مفاجئة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الزهراء

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية مفاجئة عقب صلاة ظهر الجمعة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الزهراء، الذي يربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها وفقًا لخطة تجميل المحافظة، والتي تتضمن تطوير الأنفاق والميادين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للشوارع وخلق بيئة حضارية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة،



حيث تابع محافظ أسيوط أعمال التطوير ورفع كفاءة التي تمت لمداخل النفق من مختلف الجوانب من اتجاه حي غرب بناحية عمر مكرم وناحية شارع الجيش ومن اتجاه حي شرق بناحية شارع جودة الأسدي واستمع إلى شرح عن المراحل التي تمت من إعادة التأهيل لجانبي النفق والمداخل والمخارج وتركيب السيراميك للحوائط والرسومات والجداريات وعمل بوابات بالطوب الفرعوني في مداخل النفق من أجل إضفاء مظهر جمالي بما يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

ووجه المحافظ خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها نظرًا لأهمية هذا النفق كونه واجهة أساسية للمحافظة أمام زائريها، مع الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة والدقة في التنفيذ ومراعاة المظهر الحضاري في كل الأعمال التي تتم وفقاً للإمكانات المتاحة مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

- التوجيه بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال

وشدد اللواء عصام سعد على مسئولي حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتلك الأعمال في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووضع خطة لاستكمال أعمال التطوير والتجميل بباقي المناطق والشوارع تباعًا بما يتناسب أعمال البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وفي نهاية الجولة تفقد أعمال النظافة التي تتم بالشوارع حيث شدد على ضرورة التواجد الميداني ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة رفع والتراكمات لتحسين الخدمات والعمل على إرضاء المواطن.

رافق المحافظ خلال الجولة عبداللطيف فضاله رئيس حي شرق، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي غرب، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

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