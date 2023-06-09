حماة الوطن: الدولة استعادت مكانتها بإفريقيا بفضل تحركات السيسي

أكد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، أن الدولة استعادت مكانتها داخل إفريقيا بفضل توجيهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسته التي تسعى لتحقيق التكامل على كافة المستويات داخل القارة.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة ال٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، ومن قبله المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" يعكس اهتمام القيادة السياسية للترابط بين كل دول المنطقة من أجل تحقيق القدرة على تجاوز التحديات والأزمات العالمية.

وأكد الحزب أهمية الدعوة المصرية إلى ضرورة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لاسيما وأن المنطقة تمتلك ثروات وقدرات هائلة من شأنها تحقيق مستوى حياة أفضل لشعوب القارة.

وقال الحزب في بيانه إن ما تشهده تطورات وتوطيد العلاقات المصرية _ الأفريقية يساهم بلا شك في تعظيم الاستفادة من التجارة الحرة عبر زيادة معدلات الاستثمارات في كافة المجالات، الأمر الذي يزيد من القدرات الاقتصادية لكافة دول القارة.

وأكد البيان علي ان حزب حماة الوطن، يؤيد ويساند تحركات القيادة السياسية في هذا الشأن، ويؤكد الاستعداد التام من خلال كافة أعضاءه في جميع المواقع لتسخير جهودهم من أجل استمرار تحقيق التكامل والترابط بين مصر وجميع الدول الأفريقية، لما له من مردود إيجابي كبير في النهوض بالمنطقة بالكامل.

يذكر أن تسلمت مصر رئاسة الكوميسا في نوفمبر 2021، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002.

وأطلق الرئيس السيسي خلال القمة خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، والتي تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.