محطة "تحيا مصر".. إنجاز هام على طريق تحويل الإسكندرية لمركز لوجستي عالمي

نالت محافظة الاسكندرية، على مدار 9 سنوات مضت، اهتمامًا كبيرًا، ظهر من خلال اهتمام المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتطوير العشوائيات وإنشاء عدد من المشروعات القومية والخدمية التى أثرت إيجابيا في حياة المواطنين.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية بعضًا من مشروعات التطوير التي شهدتها عروس البحر المتوسط …

محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض:

تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) واضاف سيادته إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

وأوضح أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً، كما تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.

المناطق الإدارية لمحطة “تحيا مصر”:

تم تجهيزها على أعلى مستوى و يقع على مساحة 1200 متر مسطح و يتكون من 4 طوابق، وبها اقسام التشغيل والعمليات الذى يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها و مراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول و خروج الشاجانات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات و المسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS و الصيانة) CMMS (والنظام المالى و الادارى ERP) و كذلك تم متابعة عملية التشغيل و كشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR )، بالإضافة الى تفقد الأقسام الأخرى كالقسم المالى، السلامة و الصحة المهنية و الموارد البشرية و التي جارى انتهاء اعمال التشطيبات و توريد الأثاث بها.

بالإضافة إلي انشاء الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول و الخروج و التي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول و خروج كافة الشاحنات و البضائع المتوجهة للمحطة و منع اى شاحنات او حاويات او بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق اقل وقت دخول و انتظار للشاحنات و الذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

ساحات ومناطق التداول بالمحطة:

وتستقبل المحطة 3 أنواع من البضائع (حاويات ، بضائع عامة ، سيارات (RORO) وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية والتي تم شراؤها لتشغيل المحطة ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار و ادماجهم لخطة تدريب على اعلى مستوى داخل و خارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل و أفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة ( Refeers ) - منطقة الفحص الجمركي.

المخطط النهائي العام لتشغيل المحطة:

بدأت المحطة مرحلة التشغيل التجريبي في فبراير الماضي، مع التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من خلال الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها والأخرى الجاري التفاوض معها.

واستقبلت المحطة منذ بداية التشغيل، 35 سفينة بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من 5 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، تمهيدًا لبدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل وتحقيقا لهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

سفينة “وادي الملوك”:

وهي تابعة لشركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل و التي تم ضمها لأسطول الشركة هذا العام والمقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة، وهي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK ) من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 متر ) لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.

كما تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وأن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة وقد تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م)، يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.