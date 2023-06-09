محافظ الوادى الجديد يعزى أهالى ضحايا حادث الفرافرة

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم، بين أتوبيس نقل وسيارة نصف نقل بطريق الفرافرة- الواحات البحرية، وأسفر عن وفاة ٣ مواطنين وإصابة ٢٧ آخرين، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي؛ لتلقي الرعاية الطبية العاجلة من خلال ٢٣ سيارة إسعاف، تم الدفع بها إلى موقع الحادث فور وصول البلاغ، مشيرًا إلى تحسن وخروج ١٩ حالة ونقل ٥ حالات منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي واستمرار ٣ حالات تحت العلاج.

ووجّه المحافظ بتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لعلاج المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما وجّه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم ونقلهم لمحل إقامتهم، كما كلّف إدارة المرور بسرعة رفع آثار الحادث من الطريق وإزالة أي عوائق أمام حركة المرور.