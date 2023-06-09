كولر يعقد محاضرة فنية وبرنامج بدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق المران محاضرة من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصلت بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس مساء أمس، وكان في استقبالها السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، ومحمد طلال، أمين صندوق نادي الوداد والمتحدث الرسمي باسم النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.

في المقابل وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه في المران الأول بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لشرح العديد من الأمور المتعلقة بفقرات المران.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف أحرز هدفى الفريق محمود كهربا وبيرسي تاو، بينما أحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي.