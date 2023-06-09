الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الصين تنفى بناء قاعدة تجسس لها فى كوبا (فيديو)

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن نشر الشائعات والافتراءات أسلوب أمريكي معروف، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في نفسها، وتوقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وردت وزارة الخارجية الصينية، على اتهامات طالت بكين تتعلق ببناء قاعدة تجسس في الجزيرة الكاريبية، أن بلادها ليست على علم بهذا الأمر. 

كانت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، عرضت تقريرًا حول "محطة تجسس في كوبا.. أُذن صينية على جدران أمريكا".

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على معلومات المخابرات، إن مثل هذه المنشأة ستسمح لبكين بجمع بيانات الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، التي يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، إضافة إلى مراقبة حركة السفن.

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