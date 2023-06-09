إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل بمركز أبوتشت فى قنا

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نصف نقل، بعد كمين الكرنك في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بعد كمين الكرنك في مركز أبوتشت، وتبيّنت إصابة حمادة طلعت محمد، 36 عامًا، وسعيد ممدوح سعيد، 25 عامًا، من محافظة بني سويف، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بعد كمين الكرنك في مركز أبوتشت.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.