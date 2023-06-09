الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلامى: ثورة 30 يونيو كانت حدثًا فارقًا فى حياة "قادرون باختلاف"

برنامج صباح الخير
برنامج صباح الخير يا مصر

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على ثورة 30 يونيو التي كانت حدثًا فارقًا في حياة قادرون باختلاف.

وفي السياق، قال الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم البرنامج، إن هناك حالة من الاهتمام والمتابعة والتحفيز من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام تمت ترجمته إلى مبادرات وقوانين واستراتيجية متكاملة فيها من الدمج والمشاركة والتمكين والتشجيع لأصحاب الطاقات العظيمة من ذوي الهمم.

وأضاف أنه في شهر سبتمبر الماضي، فإن اللجنة الدولية للأوليمبياد الخاص أهدت الرئيس عبدالفتاح السيسي جائزتها التي تعتبر من أرفع الجوائز التي تمنح للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يقومون على رعاية ذوي الهمم، وتقديرًا لما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم لذوي الهمم.

كما أكد أن الدولة ساعدت ذوي الهمم في البداية على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتوفير الرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم الدامج وتسهيلات أخرى في النقل والمواصلات.

ثورة 30 يونيو قادرون باختلاف 10 سنوات على ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الإعلامي محمد الشاذلي

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