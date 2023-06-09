الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بايدن" يعلن إجراءات جديدة لمواجهة حظر كتب مجتمع " مثلي الجنس"

حظر الكتب في أمريكا
حظر الكتب في أمريكا

بعد ارتفاع وتيرة حظر الكتب في أمريكا، أعلنت الإدارة الأمريكية أنه سيتم تعيين مسئول متخصص في وزارة التعليم للنظر في المسألة. 

وقالت نيرا تاندين، مستشارة السياسة الداخلية لبايدن، في مكالمة مع الصحفيين: “في مناطق عدة من بلدنا، يُستهدف الأمريكيون من مجتمع الميم " مثلي الجنس" على أساس هويتهم، وهذا، ببساطة يمثل تمييزا".

وأوضحت "تاندين"، حسبما أشار موقع NPR، أن منسق حظر الكتب في وزارة التعليم سيجعل المدارس تدرك أن حظر الكتب يمكن أن ينتهك قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية إذا خلق بيئة معادية عند الطلاب.

وتابعت، حظر الكتب يقوض ديمقراطيتنا ويزيل الموارد الحيوية لتعلم الطلاب ويمكن أن يسهم في وصمة العار والعزلة، ومن المنتظر أن تشمل الإجراءات الجديدة برنامج أمان مجتمعي من وزارة الأمن الداخلي للعمل مع مراكز الميم، واستشارة لمقدمي رعاية الصحة العقلية من الخدمات الصحية والإنسانية للمساعدة في توفير رعاية للشباب المتحولين جنسياً، ولوائح لحماية الأطفال من "مجتمع الميم" ووضعهم في منازل آمنة ومناسبة. 

- حظر الكتب يصل لأرقام قياسية

جدير بالذكر أن جمعية المكتبات الأمريكية كانت قد أصدرت تقريرًا يشير إلى أن محاولات حظر الكتب في عام 2022 وصل إلى الضعف عنها في عام 2021، مسجلة رقمًا قياسيًا لا مثيل له منذ 20 عامًا.

وجاء في التقرير أن هناك أكثر من 1250 تحديًا واجه الكتاب في المدرسة والمكتبات العامة في عام 2022، وأن الزيادة الأخيرة في محاولات حظر الكتب لم تنحسر، إذ وصل مجموع الكتب التي استهدفتها الرقابة 2571 كتابًا في عام 2022 بزيادة 38% عن العام الذي سبقه.

- الرقابة على المكتبات المدرسية

بيّن التقرير أن غالبية الكتب المستهدفة كتبها أو كانت تدور حول أعضاء مجتمع الميم، كما أن 58% من محاولات الرقابة كانت موجهة إلى الكتب في المكتبات المدرسية أو مكتبات الفصول الدراسية أو المناهج المدرسية، بينما استهدف 41% منها الكتب الموجودة في المكتبات العامة.

وكان هناك عدد من الكلاسيكيات التي حظرت للأسباب ذاتها ومنها "العيون الأكثر زرقة" لتوني موريسون، و"حكاية الجارية" لمارجريت أتوود، وأعمال أحدث مثل "هذا الكتاب" لجونو داوسون وهو مثلي الجنس. 

بايدن حظر الكتب إجراءات جديدة لمواجهة حظر الكتب معدلات غير مسبوقة لحظر الكتب المكتبات الأمريكية

الأكثر قراءة

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أسماء 3 متوفين و27 مصابًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالوادى الجديد

إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

1936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

فرانس فوتبول: حفل جائزة الكرة الذهبية 30 أكتوبر.. وإعلان قوائم المرشحين 6 سبتمبر

أمن القاهرة يضبط عاطلًا بحوزته ذهب مسروق بقصر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى إثر عملية طعن فى الضفة الغربية المحتلة

الجيش اللبنانى: ندعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية

أشتية يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين