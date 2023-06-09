الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثقافة الإسماعيلية تختتم ورشة إعادة تدوير خامات البيئة

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

اختتم فرع ثقافة الإسماعيلية ورشة إعادة وتدوير خامات البيئة، التي أقيمت على مدار ٣ أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

واختتمت الورشة الفنية لإعادة وتدوير خامات البيئة التي كان عدد المستفيدين منها ٤٠ متدربًا من مختلف الأعمار ما بين ٥ سنوات حتى ١٦ سنة.

ونالت الورشة إعجاب الكثير من رواد المرسم وحققت نجاحًا غير متوقعٍ من المشتركين بإنتاج ٤٠ عمل فني من التابلوهات واللوحات الفنية، وصناعة الورد من الخيوط الصوف وتدوير عبوات الكانز الفارغة إلى عمل فني رائع بهدف الحفاظ على البيئة المحيطة بهم وتحويل النفايات إلى شيء مفيد.

الورشة تأتي ضمن أنشطة الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

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