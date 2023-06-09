الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة والقاهرة الكبرى تسجل 36 درجة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى أننا سنشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المنخفض الجوي الذي تعرضت له البلاد أثر على معظم المناطق الداخلية، وهو منخفض جوي خماسيني، كما كان هناك منخفض في طبقات الجو العليا.

وأضافت: "شاهدنا أمس الخميس ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأمطار رعدية في بعض الأماكن مختلفة الشدة من محافظة لأخرى".

“الأرصاد”: انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة للأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن الأمس من 2 درجة إلى 3 درجات، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية، و45 درجة مئوية في المناطق الجنوبية، لكن المناطق الشمالية ستكون درجات الحرارة فيها أقل حدة. 

وتابعت: "الأجواء في فترة النهار شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة إلى حارة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار". 

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تؤثر علينا، وسنشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة ربيعية في أغلب محافظات الجمهورية.

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