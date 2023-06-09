الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عصام هلال: مصر شهدت قفزات تنموية غير مسبوقة منذ تولي السيسي مقاليد الحكم

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

تقدم النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي جاء إلى الحكم في فترة من أصعب الفترات التي مر بها الوطن إلا أنه تمكن بحنكته السياسية من العبور بسفينة الوطن إلى بر النجاة، وتمكنت مصر بقيادته من دحر قوى الشر وبراثن الإرهاب الآثم الذى حاول باستماته الى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص، إلى أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية وتعزيز القدرات المصرية عسكرياً و صناعياً و زراعياً  وعلى مختلف المحاور كانت له بصمات مضيئة، إذ شهدت مصر قفزات تنموية في عهده غير مسبوقة منذ عقود، فطاف قطار التنمية جميع أنحاء الوطن من أقصاه إلى أدناه، فضلا عن العمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين بإختلاف فئاتهم. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من استعادة دورها الإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز العلاقات المتوازنة إقليميا وعالميا، منوها إلى حرص القوى الكبرى في العالم على التواصل مع القيادة المصرية والاستماع إلى رؤيتها في العديد من القضايا المحورية.

وتابع هلال، أن هناك العديد من المؤتمرات التي شاركت بها مصر، وناقشت فيها ملفات حيوية، وذات أولوية وكان لمصر دوراً هاماً فيها مثل: مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الملف الليبي والسورى والقضية الفلسطينية، وغيرها الكثير، معربا عن أمله في أن تنجح مصر في تحقيق مزيداً من النجاحات على طريق التنمية الشاملة، والتي تعد بمثابة نواة أساسية لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، بفضل قياداتها الحكيمة، وسواعد أبنائها الفتية.

الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير حياة كريمة حزب مستقبل وطن والعالم

الأكثر قراءة

تقرير أمريكى: مصر تقيم أكبر مشروع لطاقة الرياح بإفريقيا ولديها وفرة بالطاقة المتجددة

رئيس الجمعية المصرية للتنوير: فرج فوده كان يدافع عن الوطن فقط ومات لأجله

في ذكرى وفاة الريحاني.. هنا عاش الضاحك الباكي آخر أيامه

كلمة الرئيس السيسى فى قمة الكوميسا تتصدر اهتمامات الصحف

البطريرك مار أغناطيوس يونان يحتفل بقداس عيد القربان المقدس

تفاصيل ليلة اغتيال فرج فودة من واقع عناوين الصحافة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس