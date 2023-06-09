النائب عصام هلال: مصر شهدت قفزات تنموية غير مسبوقة منذ تولي السيسي مقاليد الحكم

تقدم النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي جاء إلى الحكم في فترة من أصعب الفترات التي مر بها الوطن إلا أنه تمكن بحنكته السياسية من العبور بسفينة الوطن إلى بر النجاة، وتمكنت مصر بقيادته من دحر قوى الشر وبراثن الإرهاب الآثم الذى حاول باستماته الى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص، إلى أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية وتعزيز القدرات المصرية عسكرياً و صناعياً و زراعياً وعلى مختلف المحاور كانت له بصمات مضيئة، إذ شهدت مصر قفزات تنموية في عهده غير مسبوقة منذ عقود، فطاف قطار التنمية جميع أنحاء الوطن من أقصاه إلى أدناه، فضلا عن العمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين بإختلاف فئاتهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من استعادة دورها الإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز العلاقات المتوازنة إقليميا وعالميا، منوها إلى حرص القوى الكبرى في العالم على التواصل مع القيادة المصرية والاستماع إلى رؤيتها في العديد من القضايا المحورية.

وتابع هلال، أن هناك العديد من المؤتمرات التي شاركت بها مصر، وناقشت فيها ملفات حيوية، وذات أولوية وكان لمصر دوراً هاماً فيها مثل: مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الملف الليبي والسورى والقضية الفلسطينية، وغيرها الكثير، معربا عن أمله في أن تنجح مصر في تحقيق مزيداً من النجاحات على طريق التنمية الشاملة، والتي تعد بمثابة نواة أساسية لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، بفضل قياداتها الحكيمة، وسواعد أبنائها الفتية.