الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إعادة انتخاب أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قررت الغرف الأعضاء باتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة "الاسكامى" إعادة انتخاب احمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية لرئاسة الاتحاد حتى نهاية 2024، وذلك بإجماع كافة الغرف اثناء اجتماعاتها ببرشلونة بإسبانيا أمس.

ويجمع الاتحاد أكثر من 300 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض والبحر الأسود، ويمثلون أكثر من 100 مليون شركة.  

 وكان “الوكيل”، قد أكد أنه جارى خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى افريقيا وإعادة اعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا.

اتحاد الأوروبى أحمد الوكيل إعادة إعمار إعادة انتخاب إعادة إعمار ليبيا

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