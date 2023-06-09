الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المدرسة المصرية اليابانية.. أبرز إنجازات الرئيس السيسي في بني سويف

الطلاب
الطلاب

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ 9 سنوات الماضية، باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" في حلقة يومية مشروع من تلك المشروعات خلال السطور التالية.

المدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث تُقام على مساحة إجمالية 10481م، مساحة المباني 3685م، والتي تضم 18 فصلاً دراسيًا، و4 فصول رياض أطفال وصالة جيمينزيوم وصالة متعددة الأغراض ومعامل للعلوم واللغات وغرف للمصادر وللتحضير وكافتيرات وملاعب وصالات للمدرسين وحجرات للمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي ودورات مياه وباقي المساحة فراغات وحدائق ومسطحات خضراء.

وتمثل المدرسة المصرية اليابانية دعمًا قويًا لمنظومة التعليم بالمحافظة من خلال إدخال الأنظمة التعليمية الحديثة، وزيادة الأنشطة في العملية التعليمية، والذي يسهم في بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم والحصول على مخرجات وطالب متكامل من النواحي التعليمية والجوانب الشخصية والسلوكية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن الرئيس أطلق عام 2019 الماضي هو عام للتعليم.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية نقله للتعليم الجديد داخل محافظة بني سويف، بالإضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة الموجودة داخل المحافظة، حيث تشهد إقبالًا من قبل أولياء الأمور عليها من أجل تعليم أبنائهم التعليم الحديد بعد افتتاح تلك المدارس.

وتعد المدرسة نقل للتجربة اليابانية الناجحة في مجال التعليم والعمل داخل تلك المدارس بالنظام الياباني الذي يعتمد على بناء الشخصية المتكاملة للطالب من خلال 3 عناصر أساسية، وهي المناهج التي يتم تدريسها، وبناء جسم رياضي من خلال الاهتمام بالرياضة والتدريبات، وتغذية الروح من خلال الاهتمام بالأنشطة والهوايات.

المدارس الحكومية والخاصة المدرسة المصرية اليابانية بني سويف الجديدة صعيد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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