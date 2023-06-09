الصحة العالمية: انخفاض ملحوظ فى وفيّات وإصابات فيروس كورونا خلال 4 أسابيع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، إصابة أكثر من 1.7 مليون بفيروس كورونا في العالم بين 8 مايو - 4 يونيو، مشيرة إلى وفاة أكثر من 10.4 ألف، لتنخفض الوفيات بـ 47٪ مقارنة في الأيام الـ28 السابقة.

وأشارت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، إلى أن عدد الإصابات انخفض بنسبة 38٪، وأنه تم تسجيل 1720356 حالة إصابة و 10463 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

وأوضحت، أنه تم الكشف عن معظم الحالات خلال هذه الفترة في جمهورية كوريا - 470.093، تليها أستراليا 147684 والبرازيل 113.286 وفرنسا 93850 والولايات المتحدة 93.260، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

في حين سجّلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 8 مايو إلى 4 يونيو - 1943.وفي ذيل القائمة، تأتي بعد ذلك البرازيل 1074 وفرنسا 555 وإيطاليا 549 وروسيا 532.

كما تذكر المعلومات الصادرة في 7 يونيو، والمنشورة على موقع المنظمة العالمية، أنه تم تسجيل 767750853 حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم، وتوفي 6941095 شخصا.

بدوره، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم 5 مايو، إن العدد الحقيقي للوفيات جراء هذا الفيروس يبلغ 20 مليونا على الأقل.

جواز سفر صحي عالمي

في نفس المؤتمر أعلن جيبريسوس، أنه وقع ومفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، اتفاق شراكة جديد لاستخدام بطاقة "كوفيد" الرقمية كأساس لنظام إصدار شهادة صحية عالمية، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".

وقال تيدروس في حفل التوقيع بجنيف: "لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قيمة الحلول الصحية الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية".

وأوضح أن شهادة كوفيد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ستتحول الآن إلى "منفعة عامة عالمية"، كخطوة أولى لإنشاء شبكة شهادات صحية رقمية عالمية.

وأضاف أن الشبكة ستتوسع لتشمل أشياء مثل بطاقات التطعيم الروتينية الدولية الرقمية.