الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": سيحسب للرئيس أنه لم يستخدم الإخوان ورقة مزايدة سياسية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك أوراقًا وأشياء يجب الافصاح عنها من تنظيمات الإخوان عام 1954 والتنظيمات التي حاول الإخوان بها اختراق الداخلية وتنظميات 1956 التي حاولت اختراق الجيش، وآن الأوان أن يُفصح عنها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأى أن الخطر الحقيقي الذي قام به الإخوان على الدولة من 2011 حتى 2013، ورأى القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه قدم 3 آلاف شهيد في معركة الإرهاب من 2013 حتى 2018، بالإضافة إلى 13 ألف جريح، مؤكدًا أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكلف الوطن نصف هؤلاء الشهداء. 

مواجهة الإرهاب كلفت القوات المسلحة مليار جنيه شهريًا

وتابع أن الرئيس السيسي قال إنه مواجهة الإرهاب كل شهر تكلف القوات المسلحة وحدها مليار جنيه، و قطاع السياحة والقطاعات الأخرى تكلفت أكثر من ذلك.

وأشار إلى أنه كان وزيرًا للحكومة عند أحداث شرم الشيخ، والغردقة وكانت الخسائر 280 مليون دولار شهريًا في عملية واحدة، وعندما تكون مثل هذه الخسائر فباي ضمير وطني تتهادن معهم، وبأي ضمير وطني تقول إن مشكلتنا الآن الغلاء وليس الإخوان، ولكن الغلاء مشكلة ويجب على الدولة مواجهته.

وأكد أنه لا توجد عقلية المقايضة في هذا الحالة والرئيس السيسي لم يأخذها كمقايضة ولكن كمسألة وطنية، وتاريخيًا سيحسب له أن لديه موقفًا صلبًا تجاه هذه الجماعة وليست ورقة مزايدة سياسية.

حلمي النمنم مزايدة سياسية الرئيس السيسي مسألة وطنية القوات المسلحة حرب اكتوبر

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