حلمى النمنم لـ"الشاهد": الإخوان أعمالها ضد الوطنية طوال الخط

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، في هزيمة 1967، وقف الشعب المصري صلبًا ومصرًا على أن يسترد حقه وأمكن له ذلك في حرب أكتوبر 1973، برجال القوات المسلحة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عام 1969، جاء رجل المخابرات البريطاني برنارد لويس، لمصر بدعوة من الجامعة الأمريكية ليستطلع آفاق تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل، وقضى عدة شهور قابل فيها كل الأطياف وكتب دراسة من حسن الحظ أنها ترجمت ونشرت في المركز القومي للترجمة عام 2016.

الإخوان: أي عمل تقوم به إسرائيل ضد مصر يقربنا خطوات من أهدافنا

وتابع، أنه قال في دراسته إنه قابل كل الناس ويستطيع القول إن المصريين جميعا بما فيهم عبدالناصر، ليست لديهم أفكار عنصرية ضد اليهود وأنهم يحبونهم ولكن مشكلتهم مع إسرائيل، وأنه لا يوجد لديهم مانع من السلام مع إسرائيل ولكن تحرر أراضيهم والفلسطينون يأخدوا حقوقهم ، مشيرًا إلى أنه قابل شيوعيين واشتراكيين، كما قابل نائب المرشد حسن الهضيبي وقتها وقال له "أي عمل تقوم به إسرائيل ضد مصر يقربنا خطوات من أهدافنا".

وأكد أن الجماعة ليس لها دور وطني فقط لأنه ممكن أن تخرج جمعية وتقول إنها تقدم أعمال خير ولا علاقة لها بالسياسة، ولكن أعمالها ضد الوطنية طوال الخط ولا ينبغي أن ننسى ذلك، ودموع التماسيح والمظلوميات تركن على جنب لأنه مخطط ايدلوجي.