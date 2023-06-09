الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمى النمنم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى محمى من الشعب المصرى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، لا أخاف من الشارع المصري ولا عموم المواطنين بشأن الإدراك والوعي بخطر الإخوان، وإنما أخشى من بعض القطاعات في النخبة هي التي تقبل المقايضات والمساومات.

 

وأضاف النمنم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد منالباز، عبر فضائية extra news، أن من جاء قبل 30 يونيو كانوا يقولون "يا جماعة نعطيهم فرصة". 

 

وأكد وزير الثقافة الأسبق أن من حمى سعد زغلول من الإنجليز، هو الشعب المصري ، وأن من حمى جمال عبدالناصر بعد 5 يونيه 1967م مباشرة هو الشعب المصري، معقباً: "أنا لا أخاف من الشعب المصري بشأن إدراكه خطر الإخوان". 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخذ كافة إجراءاته لأنه محمي وواثق من الشعب المصري.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة؟.رق للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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