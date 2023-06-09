الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" موقف البيت الأبيض من بيان السيسى لجمعة التفويض

الكاتب حلمي النمنم
الكاتب حلمي النمنم

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هتاف الشعب للفريق أول عبدالفتاح  السيسي، وزير الدفاع وقتها، "إنزل يا سيسي، مرسي مش رئيسي"، كلنا نعرفه ولكن يوجد شيء في المنتصف الناس لا تقف عنده.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جمعة التفويض فيها تكة لم ينتبه لها أحد، وهي أنه في آخر يوليو 2014 وزير الدفاع  قال: "أنا بطلب الناس تنزل علشان تصدينا للإرهاب يكون تكليفًا وأمرًا ويكون ذلك من الشعب والشارع".

وتابع أنه بعد بيان الفريق عبدالفتاح السيسي، البيت الأبيض، خرج وقال على لسان بارك أوباما إنه يطلب من وزير الدفاع التراجع عن طلبه ويناشد الشعب المصري عدم النزول حتى لا تكون فوضى وحرائق.

الشعب نزل والتفويض تم دون عنف

وأشار إلى أن الشعب نزل والتفويض تم، وكان يوما منظمًا وشيئًا بديعًا ولم يحدث عنف، مضيفا: "الناس تنزل دون رعاية من مؤسسات الدولة ودون وجود شخصية من شخصيات الدولة سنكون إزاء حريق القاهرة".

حلمي النمنم الشاهد وزير الدفاع البيت الأبيض جمعة التفويض

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