حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" موقف البيت الأبيض من بيان السيسى لجمعة التفويض

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هتاف الشعب للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع وقتها، "إنزل يا سيسي، مرسي مش رئيسي"، كلنا نعرفه ولكن يوجد شيء في المنتصف الناس لا تقف عنده.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جمعة التفويض فيها تكة لم ينتبه لها أحد، وهي أنه في آخر يوليو 2014 وزير الدفاع قال: "أنا بطلب الناس تنزل علشان تصدينا للإرهاب يكون تكليفًا وأمرًا ويكون ذلك من الشعب والشارع".

وتابع أنه بعد بيان الفريق عبدالفتاح السيسي، البيت الأبيض، خرج وقال على لسان بارك أوباما إنه يطلب من وزير الدفاع التراجع عن طلبه ويناشد الشعب المصري عدم النزول حتى لا تكون فوضى وحرائق.

الشعب نزل والتفويض تم دون عنف

وأشار إلى أن الشعب نزل والتفويض تم، وكان يوما منظمًا وشيئًا بديعًا ولم يحدث عنف، مضيفا: "الناس تنزل دون رعاية من مؤسسات الدولة ودون وجود شخصية من شخصيات الدولة سنكون إزاء حريق القاهرة".