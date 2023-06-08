الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد آدم ساخرًا من الميكب أرتيست: العروسة تدخل الحمام "ميريام فارس" تطلع شعبان فارس

أحمد آدم
أحمد آدم

سخر الفنان أحمد آدم من الميكب أرتسيت التي تلجأ إليها العرائس في يوم الزفاف، قائلاً: "كم الصنايعية اللي بيدخلوا يوضبوا العروسة كأنهم داخلين يوضبوا شقة، دول مش داخلين يمكيجوها، لكن دول داخلين يمحّروها". 

أضاف آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، أن العريس بعد كده مش عايز يقرب من العروسة، لأنه مش عايزها تغسل وشها اللي دافع فيه دم قلبه، لكن العروسه "تسهّيه" وتدخل الحمام ميريام فارس عشان تغسل وشها، تطلع منه شعبان فارس. 

عن برنامج "آدم شو"

ويتناول "آدم شو" فى إطار كوميدى ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية فى حياتنا كما يرصد "آدم" بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التى تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلاً عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكى فيها ما يحدث فى العالم.

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

جنازة عسكرية للشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بمسقط رأسه بمركز طما

عبدالله محمود.. الجوكر المشاغب

كشف ملابسات فيديو قائد سيارة ثبت لوحات سوداء بدلاً من "المرورية"

نقيب التمريض تناقش دور القابلات في انخفاض معدل القيصريات بمصر

القبض على شاب قتل نجل خالته بسبب خلافات الميراث بالمنيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس