أحمد آدم ساخرًا من الميكب أرتيست: العروسة تدخل الحمام "ميريام فارس" تطلع شعبان فارس

سخر الفنان أحمد آدم من الميكب أرتسيت التي تلجأ إليها العرائس في يوم الزفاف، قائلاً: "كم الصنايعية اللي بيدخلوا يوضبوا العروسة كأنهم داخلين يوضبوا شقة، دول مش داخلين يمكيجوها، لكن دول داخلين يمحّروها".

أضاف آدم خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، أن العريس بعد كده مش عايز يقرب من العروسة، لأنه مش عايزها تغسل وشها اللي دافع فيه دم قلبه، لكن العروسه "تسهّيه" وتدخل الحمام ميريام فارس عشان تغسل وشها، تطلع منه شعبان فارس.

عن برنامج "آدم شو"

ويتناول "آدم شو" فى إطار كوميدى ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية فى حياتنا كما يرصد "آدم" بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التى تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلاً عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكى فيها ما يحدث فى العالم.